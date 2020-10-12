Заболеваемость коронавирусом в России снизится к весне

В Роспотребнадзоре считают, что заболеваемость коронавирусом в России снизится не раньше февраля – марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала сентября в России снова стало расти число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что заболеваемость COVID-19 вернется к летним показателям примерно к февралю – марту.

«Отмечаем сезонный рост заболеваемости, который, бесспорно, продлится, и окончательная фаза стабилизации и снижения начнется, на мой взгляд, не раньше февраля – марта», - сказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Александр Горелов уточнил, что «стабилизация эпидемиологического процесса» произойдет недели через две, после чего количество выявляемых за сутки случаев заражения коронавирусом станет постепенно снижаться, а к концу февраля или началу марта достигнет показателей июня – июля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев назвал предполагаемые сроки окончания вспышки заболевания в нашей стране.

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