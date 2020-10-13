Вылечившийся от коронавируса Трамп вернулся к предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками во Флориде Фото: REUTERS

Вылечившийся от коронавируса в рекордно короткие сроки президент США Дональд Трамп вернулся к предвыборной кампании и уже выступил перед своими сторонниками в своем родном штате Флорида, передает агентство Reuters.

Глава Белого дома отметил, как много людей собралось на встречу с ним, и признался, что очень рад тому, что он официально вернулся к предвыборной кампании после болезни.

При этом Трамп подчеркнул, что выздороветь ему помогли «молитвы» американцев и их «невероятная поддержка», за что он очень благодарен. Президент также объявил, что, по словам врачей, у него выработался иммунитет к коронавирусу, и он «находится в отличной форме», чувствует себя полным сил.

Кроме того, американский лидер заявил, что готов «крепко расцеловать» каждого присутствующего на митинге – и мужчин, и женщин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил, что его высокопоставленный пациент больше не является переносчиком инфекции. А раз незаразен, значит, и его изоляция уже не нужна. К слову, журналисты подсчитали, сколько стоило лечение президента США от коронавируса.