Журналисты узнали, сколько стоило лечение Трампа от коронавируса

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Американские журналисты подсчитали, сколько стоило лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса. По оценкам газеты The New York Times, чудесное оздоровление главы Белого дома в военном медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленд обошлось в сумму более 100 тысяч долларов.

В свои подсчеты издание включило все: и стоимость тестов на COVID-19, и применение экспериментальных лекарств, и инъекции коктейля антител, и проживание президента в госпитале в течение трех дней, и даже расходы на его транспортировку из Вашингтона в Мэриленд и обратно. Отмечается, что учтены также траты на процедуры и лекарства, не подпадающие под действие стандартной медицинской страховки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп в видеообращении к согражданам пообещал каждому заболевшему COVID-19 американцу такое же лечение, какое получал он сам. Бесплатно.

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