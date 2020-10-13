Кипр приостановил программу предоставления гражданства за инвестиции

Благодаря инвестициям в недвижимость этой страны, любой гражданин мог получить гражданство или вид на жительство во всех странах Евросоюза. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 13 октября, стало известно, что власти Кипра приостановили действие программы по предоставлению гражданства за инвестиции в экономику. Уточняется, что решение было принято по итогам чрезвычайного заседания правительства Кипра.

Как уточняет Кипрское информагентство со ссылкой на представителя правительства Кириакоса Кушоса, действие программы будет приостановлено с 1 ноября из-за злоупотреблений ее положениями.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что программа "золотых паспортов" действует на Кипре с 2013 года. Благодаря инвестициям в недвижимость этой страны, любой гражданин мог получить гражданство или вид на жительство во всех странах Евросоюза. Подобное обстоятельство давно служит беспокойством для членов Еврокомиссии. В Брюсселе уже не раз призывали пересмотреть систему выдачи "золотых паспортов".

Отметим, что в 2020 году в связи с пандемией интерес к гражданству за недвижимость среди россиян существенно вырос. В июле издание Forbes сообщило, что заинтересованность иностранным гражданством возросла на 20% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. При этом аналитики назвали самой популярной страной в регионе — Португалия. На втором месте по числу обращений — страны Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис), на третьем месте — островные Кипр и Мальта.