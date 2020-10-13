Патриарх Кирилл призвал восстановить режим перемирия в Нагорном Карабахе

Патриарх Кирилл призвал продлить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал католикоса всех армян, предстоятеля Армянской апостольской церкви Гарегина II и главу управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Паша-Заде сделать всё возможное, чтобы остановить кровопролитие в Карабахе. Он также заявил, что режим перемирия необходимо использовать для перевода решения конфликтов в политическое русло.

Заявление патриарха опубликовано на сайте Русской православной церкви.

- Обращаюсь к государственному руководству обеих стран с призывом использовать перемирие для того, чтобы перевести решение вопросов в политическое русло. Ради будущего двух соседних народов призываю продлить режим прекращения огня и использовать его для мирных переговоров, - сказано в заявлении главы РПЦ.