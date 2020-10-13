Минфин: дефицит бюджета с начала года составил 1,778 трлн рублей

Доходы бюджета за 9 месяцев составили 13,216 трлн руб. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Дефицит федерального бюджета РФ в январе - сентябре текущего года, по предварительной оценке, увеличился до 1,778 трлн рублей. Ранее, по предварительным данным, дефицит бюджета РФ в январе - августе 2020 года составил 1,69 трлн рублей.

Согласно материалам на сайте Минфина России, доходы бюджета за 9 месяцев составили 13,216 трлн руб., или 64,2% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Также сообщается, что общие расходы бюджета за январь - сентябрь составили 14,994 трлн рублей, или 76,2% к общему объему расходов федерального бюджета и 63,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что расходы федерального бюджета по итогам января-июля уже составляли 60,6% от запланированного лимита на 2020 год. При этом доходы этого периода составили только 50,5% от плановых.