Вирусолог рассказал, что позволит обойтись без самоизоляции по коронавирусу

Все специалисты регулярно напоминают о масках и социальной дистанции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С приходом осени в России увеличилось число новых случаев заражения коронавирусом, однако пока вводить строгие ограничительные меры, как это было весной, не предполагается. Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает, что это правильно, а обойтись без самоизоляции нам помогут иммунитет и соблюдение требований профилактики.

Он пояснил, что сезонный подъем заболеваемости осенью-зимой – «это характерно для всех респираторных вирусов, в том числе и для коронавируса», а «люди, которые сидят на самоизоляции, теряют здоровье», потому что усугубляются хронические заболевания. И они становятся «еще более удобной мишенью для ковида».

– Поэтому здесь надо очень тщательно взвешивать ситуацию, смотреть, кого мы потеряем в случае введения еще более жестких карантинных мер. Я думаю, что они излишни будут, – сказал Виталий Зверев в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что за время, прошедшее с начала вспышки COVID-19, стало понятно, «что вирус не такой страшный, как он казался в феврале или марте».

– Сейчас можно уже говорить о том, что смертность от этого заболевания составляет десятую долю процента. Мы научились лечить, мы разработали схему лечения для начальной стадии заболевания, для тяжелых больных. Есть препараты, есть койки свободные, чтобы этим больным оказать квалифицированную медицинскую помощь. Поэтому ситуация не выглядит такой угрожающей, как она была весной, – пояснил вирусолог.

– На самом деле сейчас становится понятно, кого нужно госпитализировать, кто может лечиться дома под присмотром врача. У нас уже есть какой-то коллективный иммунитет, – продолжил он.

Виталий Зверев отметил, что теперь у специалистов появился опыт и «очень много интересных фактов, на которые можно опираться».

– Поэтому я думаю, что уже чрезмерные меры не очень сильно помогут в борьбе с эпидемией. Просто надо соблюдать те правила, о которых нам говорят. Это социальная дистанция, это ограничить массовые мероприятия и, конечно, маски в транспорте и общественных местах, – подчеркнул иммунолог.

Он посоветовал россиянам «заняться своим здоровьем, своими хроническими болезнями» – тем, кто ими страдает, а также порекомендовал для повышения иммунитета применять «препараты интерферона, индукторов интерферона, которые являются профилактическими не только против коронавируса, против всех респираторных заболеваний».

– Люди должны понимать, что те, у кого с иммунитетом все в порядке, они не болеют. Они переносят это заболевание легко. Значит, надо к этому стремиться. Чтобы не бояться этого заболевания. Чтобы оно стало обычным респираторным заболеванием, как многие другие, с которыми человечество живет уже столетия, – подытожил Виталий Зверев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Снижение заболеваемости коронавирусом происходит только в тех регионах, жители которых соблюдают требования профилактики распространения инфекции.

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