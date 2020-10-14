Сергей Лавров прокомментировал угрозы введения санкций со стороны Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в большом интервью трем радиостанциям —«Комсомольская правда», Sputnik и «Говорит Москва» прокомментировал угрозы введения санкций из-за «Северного потока-2» против России.

- Нам пора перестать и мы перестаем судить о себе по тем оценкам, которые выставляет нам коллективный Запад. У нас есть Конституция, органы власти и российский народ, кому он доверяет руководить этой страной, - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров отметил, что у России есть множество партнеров, которые готовы искать баланс интересов на взаимоуважительной основе.

- Надо делать все более энергично, мы должны делать все, чтобы эти проекты были более привлекательны. Не думаю, что нам надо постоянно смотреть на то, что говорит Запад. Поводы для сдерживания Запад может и сам создавать. Мы все-таки вежливые люди. И наша позиция отстранения от Запада должна сохраняться в рамках международного права, - сказал министр иностранных дел России.