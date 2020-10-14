Лавров рассказал о российских интересах в противоречиях США и Китая

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью с участием главного редактора Издательского дома «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина, главного редактора телеканала «Russia Today» Маргариты Симоньян и главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна, ответил на вопрос Владимира Сунгоркина о том, есть ли шанс у российских интересов поучаствовать в противоречиях США и Китая.

- Мы идем от жизни. И идя от жизни, я не вижу причин, по которым мы должны дистанцироваться от договоренностей. Это было бы глупо. Дистанцироваться от Китая только ради того, что мы тоже устраивать интриги можем - себе же в ущерб. Американцы в открытую говорят, что Россия должна помочь с Китаем. И сейчас их представитель сказал, что Россия нас поддержала и к выборам в США замораживают боеголовки. И призвала Китай будто бы присоединиться, - рассказал Сергей Лавров.

Как писал сайт kp.ru, в рамках интервью глава внешнеполитического ведомства также заявил, что Россия готова включить два из пяти вида нового вооружения в обновленный Договор о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений между российской и американской сторонами.