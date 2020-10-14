Вадимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых минимум до середины следующего года

Российский лидер напомнил, что программа действует до 1 ноября текущего года, и отметил, что на данный момент ситуация в отдельных отраслях «складывается в общем-то непросто».

По словам главы государства, несмотря на то что экономика восстанавливается, «людям еще тяжеловато», а также отдельным отраслям экономики, среди которых стройка.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь сообщил, что в рамках программы льготной ипотеки было выдано 220 тысяч кредитов на сумму 630 миллиардов рублей. Глава правительства отметила, что программу могут продлить до 1 июля следующего года.

Напомним, программа льготной ипотеки на покупку новостройки начала действовать в конце апреля 2020 года. По ней можно получить кредит по ставке не выше 6,5 процента годовых. Ранее продлить льготную ипотеку на новостройки до 31 декабря следующего года ранее предлагал Минфин России.