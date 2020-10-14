Ученые РГО считают, что загрязнения на Камчатке носят природный характер

Ученые РГО не обнаружили на побережье Камчатки следов техногенного загрязнения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые научной группы Российского географического общества не обнаружили следов техногенного загрязнения на побережьях Камчатки, и полагают, что основной причиной загрязнений воды и пляжей стало повышение активности токсичных водорослей. Об этом говорится в пресс-релизе РГО.

Отмечается, что по предварительным данным, цветение водорослей продолжалось с начала сентября по начало октября и, вероятно, продолжается.

«Все указывает на то, что причины замора в океане - природные … Сейчас мы увидели признаки восстановления флоры и фауны океана … Но в выбросах присутствуют животные, которых там быть не должно: осьминоги, крабы. Из-за цветения многочисленных водорослей уменьшилось количество кислорода в придонном слое, потому что водоросли размножаются в большом количестве и погибают», - говорится в сообщении общества, где отмечают, что это явление малоизученно, и его «нужно наблюдать, смотреть в динамике».

Помимо побережья эксперты осмотрели военный полигон Радыгино и полигон ядохимикатов Козельский, и не обнаружили каких-либо загрязнений техногенного происхождения в притоках Авачинского залива

Собранные учеными образцы доставлены в Москву в лаборатории Российской академии наук и МГУ. Подробные результаты будут известны до 24 октября.

Напомним, ранее ученые РАН ранее также назвали основной причиной загрязнений воды повышение активности токсичных водорослей.