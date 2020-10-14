ДНР предложила Киеву план по урегулированию конфликта в Донбассе

Представители ДНР предложили Киеву план по урегулированию конфликта Фото: REUTERS

Во время переговоров трехсторонней контактной группы в Минском формате 14 октября представители Донецкой народной республики (ДНР) предложили украинской стороне план по урегулированию продолжающегося уже более шести лет вооруженного конфликта в Донбассе.

Об этом по итогам проходившей в режиме видеоконференции встречи сообщила пресс-служба министерства иностранных дел ДНР.

«Мы предложили комплексный проект плана действий (дорожной карты) по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, работать над которым согласились все участники переговоров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что предложение дорожной карты стало ответом ДНР на отказ Киева изменить противоречащее Минским соглашениям постановление Верховной Рады о местных выборах в регионе. Подробности плана не сообщаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покинет свой пост главы государства, если ему не удастся достичь мира в Донбассе.

А перед этим уволил с должности первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, который сказал, что не видит ни доказательств, ни признаков войны Незалежной с Россией, а также призвал Киев выполнить Минские соглашения, предоставив территории Донбасса особый статус, и провести там выборы.