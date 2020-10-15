NYT: Байден продлит ДСНВ, если победит на выборах

Кандидат в президенты США Джо Байден Фото: REUTERS

Если претендующий на пост президента США демократ Джозеф Байден победит на ноябрьских выборах главы государства, он практически сразу после своей инаугурации согласится продлить двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией.

По крайней мере, так утверждают анонимные источники газеты The New York Times из окружения кандидата от Демократической партии США. По словам собеседников газеты, в случае победы Байдена на президентских выборах «Россия может получить то, что хочет» в самые короткие сроки. Отмечается, что речь идет о продлении ДСНВ без каких-либо дополнительных условий. Причем Байден и его советники, как и нынешняя администрация Дональда Трампа, не против привлечь к Договору Китай.

Напомним, до президентских выборов в Штатах осталось меньше трех недель – они пройдут 3 ноября, а инаугурация победителя состоится 20 января 2021 года.

Как писал сайт kp.ru, накануне спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов продлить ДСНВ с Москвой при условии временной заморозки ядерных арсеналов обеих стран

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