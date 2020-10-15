В России стартовал второй этап продаж туров по стране с кешбэком

Отдыхающие на набережной в Геленджике Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ровно в полночь 15 октября в России стартовал второй этап продаж туров по стране с частичной компенсацией стоимости туристической поездки.

Новый этап программы возврата части расходов продлится до 5 декабря. За это время россияне могут купить тур, в который можно отправиться в любой день до 10 января 2021 года, и получить туристический кешбэк.

На осень и зиму, в том числе и в новогодние праздники, предлагается более 1,5 миллиона путешествий в различные регионы России, причем теперь в программу включили и непродолжительные поездки от двух ночей (раньше были от четырех ночей) – то есть, россияне смогут получить возврат даже за короткие путешествия в выходные дни, передает телеканал RT.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый этап продаж туров с программой кешбэка проводился в конце лета и длился всего неделю, с 21 по 28 августа. Таким образом правительство решило поддержать туристическую отрасль во время пандемии коронавируса и при этом удешевить поездки для отдыхающих.

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Часть денег, потраченных на отпуск, вернут в виде кэшбека на банковскую карту платежной системы «МИР», которой нужно оплатить тур (подробности).