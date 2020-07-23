2020-07-23T02:26:47+03:00
Туризм

Россиянам вернут часть денег за отдых на отечественных курортах

Туристы, решившие провести отдых на Родине, могут рассчитывать на возврат от 5 до 15 тысяч рублей
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туристам компенсируют часть стоимости отдыха в Россиитуристам компенсируют часть стоимости отдыха в РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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Россиянам, которые решили провести свой отпуск не за границей, а предпочли отдохнуть на отечественных курортах, вернут часть денег, затраченных на путешествие по родной стране.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Государственной думе в среду, 22 июля. Таким образом правительство решило поддержать туристическую отрасль во время пандемии коронавируса и при этом удешевить поездки для отдыхающих. На эту программу планируют выделить из бюджета 15 миллиардов рублей.

«Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах, их список уже составлен Ростуризмом», - уточнил премьер.

В подписанном Михаилом Мишустиным распоряжении говорится, что при стоимости тура от 25 тысяч рублей кэшбэк составит пять тысяч рублей. Туристы, которые потратили на путевку от 50 тысяч рублей, получат возврат в сумме 10 тысяч рублей, а за путевку стоимостью 75 тысяч рублей и больше государство вернет 15 тысяч рублей.

Расчет будет проводиться по каждому региону и туру отдельно. Компенсации за путешествие по России смогут получить около трех миллионов человек.

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Премьер-министр впервые выступил перед депутатами. Отчет должен был состояться еще в апреле, но был перенесен из-за пандемии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Россиянам вернут часть денег за отдых на отечественных курортах
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