Минобороны Армении заявило о боях на всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе

В Ереване заявили, что бои в Карабахе шли в течение дня на всей линии соприкосновения Фото: REUTERS

Министерство обороны Армении заявило, что в среду, 13 октября, весь день на всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжались тяжелые бои.

«Вооруженные силы Азербайджана начали наступление в трех – четырех направлениях, и бои шли весь день. Особенно тяжелые столкновения были зафиксированы на северном направлении», - сообщил журналистам на вечернем брифинге официальный представитель армянского Минобороны Арцрун Ованнисян.

Он добавил, что это был, «пожалуй, один из самых тяжелых боев этой войны».

Между тем, ранее оборонное ведомство Азербайджана заявило, что армия Армении обстреливала населенные пункты Агдамского района, расположенного на линии соприкосновения в Карабахе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после переговоров азербайджанского и армянского министров иностранных дел в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, а также обмене телами погибшими и пленными. Однако уже на следующий день обе стороны обвинили друг друга в нарушениях режима тишины.

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Сайты и форумы военных ведомств Армении и Азербайджана стали меньше хвалиться своими ратными подвигами. А после того, как на второй день перемирия президент Азербайджана Ильхам Алиев деликатно озвучил желание включить в переговорный процесс Турцию, о том же на четвертые сутки перемирия заявила официальная Анкара. Общая обстановка на линии фронта в Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях оставалась напряженной (подробности).