Ретроградный Меркурий в октябре 2020: астролог советует, как пережить непростое время
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Астролог Назия Конде рассказала, как обезопасить себя в период ретроградного Меркурия и выйти из него с минимальными потерями. Планета будет совершать обратное движение с 14 октября по 3 ноября. Это третий, заключительный период, когда Меркурий пребывает в таком состоянии.
С точки зрения астрологии, планета оказывает сильное влияние на людей, так что в этот период нежелательны потрясения и перемены.
Меркурий отвечает за деловую активность, поездки, перемещения, контакты, коммуникации, логистику, общение с людьми, также за документы, договоренности и технику. По всем этим сферам могут быть замедления и препятствия.
- Когда начинается ретроградное движение, нужно затормозиться, не начинать новых дел, не заключать важные контракты и договора, не собираться в деловые поездки. Одним словом, все, что в этот период будет происходить впервые – нежелательно, - поясняет астролог в беседе с Пятым каналом.
Данное время идеально подходит, чтобы отложить дела и разобраться в себе.
- Это именно тот период, когда можно откладывать важные дела на другое время и не переживать по этому поводу, — поделилась Назия Конде.
Что нельзя делать в ретроградный Меркурий?
-Менять старую работу на новую,
- Совершать поездки?
- Заводить новые знакомства,
- Работать с юридическими документами,
- Начинать что-то новое.
Что можно делать?
- Возобновить учебу или другие заброшенные начинания,
- Встречаться с давними друзьями, одноклассниками,
- Много думать и анализировать,
- Посещать психолога, разбираться в себе.
Ранее астролог Лилия Любимова рассказала, что в октябре ожидается энергетически сильных дня. В это время даже самые небольшие усилия могут привести к отличным результатам, пишет сайт argumenti.ru.