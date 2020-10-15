Чаще всего коронавирусом в России заражаются офисные работники

Попова рассказала, что самый высокий удельный вес среди заболевших коронавирусом в России — у работников офисов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходил в онлайн-формате глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что самый высокий удельный вес среди заболевших коронавирусом в России — у работников офисов.

"Основная масса заболевших - это люди от 30, даже от 39 лет и до 60, работающее население. Среди них самый высокий удельный вес - это работники офисов и структур госуправления", - прокомментировала подьем заболеваемости коронавирусом в стране Попова, передает РИА Новости.

За минувшие сутки в России было зафиксировано 13 754 заразившихся коронавирусом. Всего в стране заразились новой инфекцией 1 354 163 человек. Жертвами коронавируса стали 23 491 пациента. 1 048 097 человек вылечились от коронавируса.

Напомним, что ВОЗ объявила о мировой пандемии 11 марта. За все время инфекцией заразились свыше 38 миллионов человек по всему миру. Более 1 миллиона пациентов стали жертвами COVID-19.