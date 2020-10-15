Михаил Ефремов выплатил компенсацию морального вреда старшему сыну погибшего в ДТП

Ефремов полностью выплатил долг сыну погибшего Сергея Захарова. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Представитель потерпевшего - сына погибшего в ДТП на Садовом кольце Сергея Захарова - Сергей Аверцев сообщил журналистам, что актер Михаил Ефремов полностью выплатил деньги за причиненный моральный ущерб.

"На сегодняшний день Ефремов выплатил все, назначенное судом - это 800 тыс. рублей. Кроме того, еще до приговора мы получили как компенсацию от него 200 тыс. рублей. Итого мой доверитель получил 1 млн рублей", - сказал Аверцев.

Адвокат отметил, что Захаров в целом удовлетворен размером компенсации, но изначально сумма ее бсоставляла 7,5 миллионов рублей, передает ТАСС.

"Именно эту сумму мы считали адекватной компенсацией. Но в России компенсации за моральный вред обычно небольшие, и для нашей страны итоговая сумма довольно значительная", - сказал Аверцев.

Аверцев также подчеркнул, что сын Сергея Захарова настаивает на том, чтобы актеру не смягчали приговор, и, более того, уведомляли о возможном досрочном освобождении и отпусках.

Сам же Виталий Захаров сказал, что не готов простить Ефремова.

"Мне трудно сказать, насколько его последнее раскаяние было искренним. Пока я не готов его принять", - заявил Виталий журналистам.

Напомним, что 8 июня на Садовом кольце произошло смертельное ДТП, виновником которого признан актер Михаил Ефремов. Его джип вылетел на встречную полосу и врезался в фургон жителя Рязани Сергея Захарова, который скончался через пару часов в НИИ Склифосовского от жировой эмболии, как позднее заявили в суде специалисты. Судебные слушания о делу Ефремова продолжались три месяца. 8 сентября судья Елена Абрамова вынесла приговор, согласно которому Ефремов признается виновным. Его приговорили к 8 годам колонии общего режима.