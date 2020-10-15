Жириновский рассказал, как Россия должна ответить на санкции ЕС «по Навальному»

Владимир Жириновский. Фото: пресс-служба ЛДПР

В эфире Радио «Комсомольская правда» лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал абсолютно абсурдными санкции Евросоюза, введенные из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Политик отметил, что чиновники, которые попали в «черный список» не имеют никакого отношения к произошедшему с оппозиционером.

«Александр Васильевич Бортников - вот сейчас по всей стране периодически вскрывают ячейки, спящие там неспящие, тех, кто готовит будущие теракты … Ему зачем Навальный нужен? Навальный-то авантюрист мелкого пошиба, с какой стати им будут заниматься федеральные органы, федеральные чиновники? Поэтому здесь я не вижу, это ошибка. Этот вот совет ЕС … этот список, это просто у них что-то не в порядке с головой», - заявил Жириновский.

Ответить на подобные ограничения лидер ЛДПР предложил зеркально, «подобрав» ряд чиновников, которые время от времени приезжают в Москву, и которых в России есть какие-либо контакты. Жириновский предложил закрыть им выезд, а также прервать эти контакты.

«Вот тот же Навальный. Вот давайте посмотрим, кто его содержит, кто его кормит … Это наши люди, которые украли у нас деньги и там за рубежом сидят… вот их нужно то же самое. Иностранных чиновников и наших, чтобы у них не было желания сюда приезжать», - предложил Жириновский.

Напомним, как писал сайт kp.ru, санкции ЕС утвердил в четверг, 15 октября. В «черном списке» оказались: директор ФСБ Бортников, 1-й замглавы администрации Кремля Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Ярин, полпред президента в Сибири Меняйло, замминистра обороны Криворучко, замминистра обороны Попов и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.