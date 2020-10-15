В Турции умер российский турист, заразившийся коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Турист из России, заболевший коронавирусной инфекцией, умер на отдыхе в Турции, еще 53 заразившихся получили необходимое лечение. Такие данные привела страховая компания «Согласие».

Как передает «Турпром», по данным компании, в связи с заболеванием были госпитализированы 27 российских туристов, остальные оставались изолированы в отелях, где получали необходимое лечение.

В «Согласии» уточнили, что умер один заболевший, и страховая компания организовала и оплатила транспортировку его тела на родину.

Два случая заражения россиян коронавирусной инфекцией были также зарегистрированы в Египте и один - в Объединенных Арабских Эмиратах.

«В связи с заболеванием туристов COVID-19 за границей мы получаем до трех заявлений в неделю. Также есть несколько случаев невыезда по причине заболевания или карантина в стране назначения до поездки», - сообщила замдиректора компании Екатерина Рысакова

Напомним, накануне появилось сообщение, что с 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами - с Сербией, Кубой и Японией. Кроме того, страна увеличивает частоту рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.