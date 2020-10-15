Во Франции за сутки выявили более 30 тысяч новых случая коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франция зафиксировали новый рекорд по ежедневному приросту больных коронавирусом. За сутки в стране выявили боле 30 тысяч новых случаев. Больше заражений ежедневно регистрируется только в Индии.

Как сообщает санитарное агентство Франции Sante Publique, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 30 621 новых случая, скончались 88 человек. Таким образом, по состоянию на четверг, 15 октября, общее число заразивших в стране возросло до 809 684, жертвами инфекции стали 33 125 человек.

Напомним, днем ранее, 14 октября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о второй волне коронавируса в стране, и сообщил о введении комендантского часа в столичном регионе, а также в «красных зонах» - городах с высоким уровнем распространения COVID-19.

В Индии днем ранее, 14 октября, выявили 55 342 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Страна бьёт рекорды по количеству ежедневного прироста заболевших. Общее число случаев заражения COVID-19 в Индии превысило 7,3 миллиона.