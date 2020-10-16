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Самолет Минобороны доставил на родину 27 российских детей из Сирии

Воздушное судно приземлилось на подмосковном аэродроме
Ксения АНУФРИЕВА
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Самолет Минобороны доставил на родину 27 российских детей из Сирии

Самолет Минобороны доставил на родину 27 российских детей из Сирии

Фото: Иван ВИСЛОВ

В ночь с 15 на 16 октября самолет министерства обороны РФ доставил на родину 27 российских детей из Сирии. Воздушное судно уже приземлилось в подмосковном аэропорту Чкаловский. Об этом в ходе беседы с журналистами в пятницу рассказали представители уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

- Этой ночью на подмосковном аэродроме Чкаловский совершил посадку самолет Минобороны РФ, которые доставил домой 27 российских детей из Сирии, - говорится в сообщении.

Напомним, что специалисты министерства занимаются установлением местонахождения и возвращением на родину детей с территорий Ирака и Сирии с 2017 года. Данную работу организовали по поручению российского лидера Владимира Путина. При уполномоченном по правам ребенка создали специальную межведомственную комиссию по вопросу оказания содействия возвращению детей на территорию России.