В России предложили запретить упоминание алкоголя на вывесках баров и магазинов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России предложили запретить магазинам и предприятиям общественного питания, в том числе барам, использовать на своих вывесках названия спиртных напитков и другие упоминания алкоголя. Автором инициативы, направленной в правительство страны, является член Общественной палаты Султан Хамзаев, сообщает RT.

Он отметил, что запрет на рекламу алкогольных напитков, которые действует в России уже несколько лет, стал эффективным механизмом по снижению потребления спиртного жителям страны. Однако, отметил Хамзаев, на улицах городов все еще присутствует косвенная реклама алкоголя на вывесках баров, кафе и магазинов.

- Каждый день огромное количество людей, в том числе детей, видят эти вывески. Я прошу рассмотреть целесообразность ограничить право предприятий использовать на своих наружных вывесках названия алкогольной продукции как на русском, так и на иностранных языках, - говорится в письме члена Общественной палаты.

Напомним, что этим летом Федеральная антимонопольная служба предложила разрешить продажу пива на заправках и в парках. Таким образом, ведомство рассчитывает поддержать отрасль торговли России, которая пострадала из-за пандемии коронавируса.