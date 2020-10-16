Новые случаи заражения коронавирусом в России на 16 октября 2020: В стране выявлено более 15 тысяч заболевших

За сутки в России полностью выздоровели 8 485 человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 15 150 новых заражённых коронавирусом. Число заразившихся за всё время эпидемии составляет 1 369 313 человек.

В оперативном штабе также сообщили, что новые заражённые выявлены во всех регионах России. Доля бессимптомных больных составляет 26,6%.

Наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Москве - 5 049 человек, в Санкт-Петербурге - 647 и в Московской области. Там специалисты выявили 448 заражённых коронавирусом за 24 часа.

Выздоровели в России 8 485 человек, а за всё время пандемии коронавируса 1 056 582 человека.

В число десяти городов с наибольшим количеством новых заболевших также вошли Архангельская, Воронежская, Нижегородская, Ростовская и Свердловская области, Красноярский край и Ханты-Мансийский административный округ.

Скончались за последние сутки от коронавируса и сопутствующих заболеваний 232 человека, а за весь период эпидемии в России - 23 723 человека.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал способ окончательного выхода из пандемии коронавируса.