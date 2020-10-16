Американская компания создала защитную маску с ароматом бекона

Маски с запахом бекона будут раздавать бесплатно. Фото: Кадр видео

Компания Hormel Foods объявила о выпуске защитной маски с запахом бекона. Новый продукт назвали «дышащим беконом». Как уточняет разработчик, в новинке будет использована новейшая технология, позволяющая почувствовать запах свинины. Получить маску до 28 октября любой желающий сможет на сайте www.breathablebacon.com. С каждым запросом также будут реализованы пожертвования обедов в фонд Feeding America. Эта некоммерческая организация является общенациональной сетью из более чем 200 продовольственных банков. Ежегодно данная компания кормит более 46 миллионов человек через столовые и другие общественные учреждения.

Представители Hormel Foods также заявляют о том, что будут раздавать маски бесплатно, пока продукция не закончится. В пресс-релизе о новой маске также отмечается, что американские центры по контролю и профилактике заболеваний утверждают, что ношение масок замедляет распространение коронавируса.

Дополнительно отмечается, что маска с запахом бекона - не первая инновация Hormel Foods. В этом году компания также выпустила первый в мире мотоцикл, работающий на беконе.

Напомним, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ношение масок в общественных местах является обязательной мерой предосторожности от коронавирусной инфекции. Специалисты также рекомендуют соблюдать социальную дистанцию не менее метра.