Росавиация подтвердила возобновление авиасообщения с Сербией и Кубой

Россия прекратила регулярные пассажирские перелеты с другими странами весной из-за пандемии коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росавиация подтвердила сообщение о том, что Россия возобновила регулярные пассажирские перевозки с Сербией и Кубой с 15 октября.

"В соответствии с решениями правительства РФ авиакомпании и авиационные власти иностранных государств в установленном порядке уведомлены о возобновлении полетов с Сербией и Кубой с 15 октября и с 1 ноября с Японией", - сообщили ТАСС в пресс-службе Росавиации.

Раннее от оперштаба со ссылкой на распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина поступило сообщение о возобновлении полетов из России в Сербию, Кубу и Японию.

Уточнялось, что с Японией перелеты возобновлено с 1 ноября, но относительно Сербии и Кубы конкретных сведений не сообщалось.

Напомним, что Россия прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса в целях безопасности своих граждан. Выполнялись только регулярные внутренние рейсы и полеты для вывоза российских граждан с территории других государств в пик коронавирусной инфекции.