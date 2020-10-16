МВД Беларуси пообещало «гуманно» применять огнестрельное оружие в отношении протестующих

Правоохранители республики пояснили, против кого будут применять огнестрельное оружие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Правоохранительные органы Беларуси готовы гуманно применить оружие с целью наведения порядка. Такое заявление сделала начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Николай Карпенков, уточнив, что оружие будет применяться против тех протестующих, которые поднимут «руку с заточкой» на правоохранителей.

«Конечно, если они будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, защитить простых людей, тех детей, которые растут, чтобы они не видели вот этой вакханалии», - приводит слова представитель МВД Беларуси сайт телеканала «Беларусь-1».

Напомним, акции протеста проходят в Беларуси после президентских выборов, которые состоялись в республики 9 августа. Протесты проходят почти каждые выходные. Как сообщал сайт kp.ru, 11 октября в Минске и других городах прошли акции протеста. Милиция усилила меры безопасности в Минске, в центр стянули технику.