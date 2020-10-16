Видео с места теракта в пригороде Парижа опубликовано в сети Фото: REUTERS

Во Франции произошел серьезный инцидент - прямо на улице неизвестный мужчина обезглавлен преподавателя истории. На данный момент местные правоохранительные органы начали антитеррористическое расследование произошедшего.

Все случилось в городе Конфлан-Сент-Онорин, в пригороде Парижа. Подозреваемый, которого уже задержали, 48-летний гражданин Алжира жестоко расправился с "противником", который во время урока показывал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда. Теперь появилось видео с места случившегося нападения.