Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Учитель во Франции был убит за то, что показывал карикатуры на пророка

Об этом свидетельствуют данные французских СМИ
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Учитель во Франции был обезглавлен за то, что показывал ученикам карикатуры на пророка Мухамеда.

Учитель во Франции был обезглавлен за то, что показывал ученикам карикатуры на пророка Мухамеда.

Фото: REUTERS

Французские СМИ заявили, что учитель, убитый в пятницу, 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин рядом со школой, был обезглавлен за то, что показывал детям на уроке истории карикатуры на пророка Мухамеда.

Позднее факт того, что мужчина приносил с собой карикатуры на уроки, подтвердили и представители правоохранительных органов.

Напомним, что накануне вечером сотрудники французской полиции заметили на улице мужчину с ножом в руке, который вел себя странно. На просьбу остановится и предьявить документы он направил в сторону полицейских пистолет. За что и был застрелен. Обследовав территорию полицейские нашли обезглавленное тело мужчины.

Некоторые французские СМИ поспешили сделать заявление, что убийце чеченской национальности было 18 лет и он родился в Москве. Другое издание имеет данные, что при нападении он выкринул «Аллах Акбар», сообщает ТАСС.

Приехав на место происшествия, президент Эмманюэль Макрон заявил, что это был террористический акт, а «мракобесие и насилие не пройдут».

ЧП