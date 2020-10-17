Убийца французского учителя не имел отношения к России, сообщили в посольстве Фото: Тимур ХАНОВ

Убийца французского учителя не имел отношения к России, так как его семья в 2008 году была принята во Франции, где проживала с тех пор. Об этом в субботу, 17 октября, сообщил глава пресс-службы российского посольства в Париже Сергей Паринов.

Он подтвердил, что обвиняемый в убийстве Абдулах Анзоров - чеченского происхождения.

- Этот человек приехал во Францию с семьей 12 лет назад, когда ему было шесть лет. В Париже семья просила политического убежища, проживали они на основании долгосрочного вида на жительство. Сам обвиняемый получил собственный вид на жительство в текущем году, - рассказал представитель посольства в беседе с ТАСС.

Сергей Паринов напомнил, что российское гражданство утрачивается с получением статуса политического беженца. Кроме того, у убийцы не было никаких контактов с посольством России, поэтому к стране он не имеет никакого отношения.

- Здесь важно не то, где он родился, а где и почему начал исповедовать террористическую идеологию, которая в России, безусловно, осуждается во всех ее проявлениях, - подчеркнул дипломат.

Как сообщал сайт kp.ru, в пригороде Париже накануне молодой преступник обезглавил местного школьного учителя истории за то, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийцу вскоре застрелили полицейские.

Прокуратура Франции выяснила, что совершивший резонансное нападение 18-летний злоумышленник являлся гражданином России чеченской национальности и родился в Москве, однако долгое время жил во Франции в статусе беженца. По предварительным данным, убийцу звали Абдулак Абуезидович Анзоров.