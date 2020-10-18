Последние новости на утро 18 октября 2020: В Китае впервые нашли живой коронавирус на замороженных продуктах

Важные новости утра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости на утро 18 октября 2020 года: В Китае обнаружили живой коронавирус на замороженных продуктах. Отмечается, что его нашли на упаковке импортной замороженной трески. Это первый подобный случай, когда наличие covid-19 удалось подтвердить вне лаборатории. При контакте с "заразной" упаковкой продукции человек может заразиться коронавирусом

- Обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао - это первый случай, когда стало известно о возможности нового коронавируса сохраняться на упаковке в течение длительного времени при особых условиях, - говорится в сообщении.

Турция обнаружила в Черном море месторождение природного газа. Объем найденного запаса составляет порядка 85 миллиардов кубометров. Начать осваивать газ планируется ориентировочно в 2023 году.

В России в ближайшие дни температура воздуха будет выше нормы на 12-14 градусов. Это явление оценивается специалистами как аномалия. Такой прогноз синоптики дают для севера Якутии и Камчатки, а в регионах Северо-западного и Центрального федеральных округов ожидается более прохладная погода в середине недели.

Россия пытается убедить США прекратить устраивать гонку вооружений. По словам российского посла в Штатах Анатолия Антонова, отсутствие диалога по предотвращению происходящего между странами опасно.