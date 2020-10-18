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Общество

В России вступили в силу новые правила получения пенсий

Пенсионеры смогут сами выбирать дату получения выплат
Ася КУЗНЕЦОВА
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Для смены способа получения пенсии необходимо письменно уведомить Пенсионный фонд

Для смены способа получения пенсии необходимо письменно уведомить Пенсионный фонд

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пенсионеры смогут оставить прежнюю дату получения пенсии при смене банка, через который они получают выплату. Ранее дата получения пособия могла измениться. Приказ Минтруда вступает в силу с сегодняшнего дня, 18 октября.

Заместитель председателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова пояснила в беседе с "Парламентской газетой", что раньше дата могла существенно сдвинуться, и пенсионер, получавший деньги 9 числа, перейдя в новый банк мог получить пенсию в следующий раз уже 23 числа.

В Минтруда также напомнили, что пенсионер может по-прежнему выбирать самостоятельно способ получения пособия.