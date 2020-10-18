Проверку ношения масок и перчаток будут проводить на всех станциях метро Москвы Фото: REUTERS

Со следующей недели у пассажиров московского метрополитена будут проверять наличие защитных масок и перчаток на всех станциях метро. Об этом сообщил столичный департамент транспорта

«В вагонах пройдут совместные рейды ГКУ "Организатор перевозок" и полиции», — говорится в посте на Telegram-канале дептранса Москвы

В сообщении также говорится и об усилении проверки ношения средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, а также трамваях и на МЦД.

«Подготовьтесь к ней заранее и выполните всего два простых условия: наденьте маску и перчатки», - отмечают в ведомстве.

Напомним, в конце сентября правоохранители начали выборочные проверки соблюдения масочного режима на станциях московского метро, отсутствие маски предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей.

Как писал сайт kp.ru, 15 октября дептранс столице сообщил об усилении контроля за масочно-перчаточным режимом в Москве. В ведомстве предупредили, что в связи с этим проверки станут чаще, а пассажиров без маски и перчаток не пустят в транспорт, даже если они оплатили проезд.