Ученые рассказали о новом симптоме коронавируса Фото: REUTERS

Изменения слуха могут говорить о заболевании коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета Великобритании

Как передает издание Express, в ходе исследования специалисты выяснили, что ряд пациентов с подтвержденным COVID-19 еще до того, как узнали о своем диагноз, жаловались на так называемый тиннитус, при котором человек ощущает звон или шум в ушах, без какого-либо отмеченного внешнего стимула.

Кроме того, фиксировали и случаи полной потери слуха у пациентов с симптомами тиннитуса и тяжелой формой течения коронавирусной инфекции.

Специалисты призвали врачей обратить большее внимание на любые изменения слуха больных и принимать превентивные меры для их лечения при установлении диагноза COVID-19.

Тем не менее ученые отметили, что тиннитус сопровождает и другие заболевания, поэтому попросили не беспокоиться в случае сочетания данного симптомами с более распространенными признаками коронавируса.

Напомним, накануне академик РАН Арег Тотолян рассказал про другой исследование. По его словам, около 15-20 процентов пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, теряют антитела к вирусу уже через несколько месяцев