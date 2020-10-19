Американское издание рассказало о «суперпушке», способной «обстреливать Москву»

Журнал пишет, что с помощью новой пушки американские военные корабли могли бы обстреливать цели на западе России и даже Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская армия вскоре примет на вооружение «суперпушку», которая способна обстреливать из Северного моря «цели на западе России и даже саму Москву», пишет в воскресенье издание Popular Mechanics. Речь идет о новой разработке военных США, стратегической сверхдальнобойной пушке Strategic Long Range Cannon (SLRC).

По мнению автора материала, с появлением таких «суперпушек» в Соединенных Штатах могут вернуться к идее создания линейных кораблей типа «Монтана», которые были заложены, но так и не достроены в годы Второй мировой войны. В статье говорится, что такие линкоры могли бы с помощью SLRC могли бы поражать цели в нашей стране, а из Индийского океана – в Афганистане, Иране, Йемене, Пакистане и Сомали. Кроме того, находящаяся в безопасности за Японией в Тихом океане «Монтана», как предполагает издание, «могла бы накрывать всю Северную Корею, Пекин и Шанхай».

Стоит отметить, что о разработке SLRC в США стало известно совсем недавно – прошлой зимой, а в начале сентября Пентагон заявил, что работа над этим проектом входит в число приоритетов. Сообщалось, что вывести на испытания опытный образец планируется не раньше 2023 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты приступили к разработке артиллерийского оружия, которое сможет стрелять на расстояние более 1600 километров.