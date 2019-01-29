США разрабатывает "суперпушку", которая нарушает Договор о РСМД

СЕГОДНЯ 17:30 2019-01-29T17:30:11+03:00

Новое вооружение по факту является баллистической ракетой, однако в Пентагоне отказываются его так называть

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Соединенные Штаты приступили к разработке артиллерийского оружия, которое сможет стрелять на расстояние более 1600 километров, что является явным нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом можно судить, опираясь на заявление министра сухопутных войск США Марка Эспера.

Согласно данным китайского издания Global Times, глава американской ведомства рассказал о новой разработке на прошлой неделе. При этом называл он данное вооружение не иначе как "суперпушка".

Китайские же военные эксперты считают, что речь идет именно о баллистической ракете средней дальности. Ведь даже разрабатываемая в США электромагнитная пушка может стрелять на расстояние не более 300 миль (480 км), а обычные артиллерийские орудия имеют дальность выстрела до 100 миль (160 км).

По мнению специалистов, Пентагон специально называет свою новую разработку именно "суперпушкой", чтобы избежать обвинений в нарушении совместного с Россией соглашения.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее американский журнал The Nation также признал попытки США спровоцировать Россию. По факту, Вашингтон уже не раз нарушил ДРСМД, Москва же пытается защищаться.

ИСТОЧНИК KP.RU