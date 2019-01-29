США разрабатывает "суперпушку", которая нарушает Договор о РСМД
Соединенные Штаты приступили к разработке артиллерийского оружия, которое сможет стрелять на расстояние более 1600 километров, что является явным нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом можно судить, опираясь на заявление министра сухопутных войск США Марка Эспера.
Согласно данным китайского издания Global Times, глава американской ведомства рассказал о новой разработке на прошлой неделе. При этом называл он данное вооружение не иначе как "суперпушка".
Китайские же военные эксперты считают, что речь идет именно о баллистической ракете средней дальности. Ведь даже разрабатываемая в США электромагнитная пушка может стрелять на расстояние не более 300 миль (480 км), а обычные артиллерийские орудия имеют дальность выстрела до 100 миль (160 км).
По мнению специалистов, Пентагон специально называет свою новую разработку именно "суперпушкой", чтобы избежать обвинений в нарушении совместного с Россией соглашения.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее американский журнал The Nation также признал попытки США спровоцировать Россию. По факту, Вашингтон уже не раз нарушил ДРСМД, Москва же пытается защищаться.
ИСТОЧНИК KP.RU