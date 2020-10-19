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Россиянка купила старый флакон духов за 150 рублей. Открыв его, она удивилась находке

Внутри оказалось изготовленное еще во времена СССР розовое масло, сохранившее свой запах
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Россиянка купила на барахолке старый флакон духов за 150 рублей

Россиянка купила на барахолке старый флакон духов за 150 рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Девушка рассказала об удивительной находке: купив у пожилого человека на одной из барахолок в Крыму старый деревянный флакон духов времен СССР просто «для коллекции», она оказалась обладательницей пробника с розовым маслом, изготовленного примерно в 70-х – 80-х годах прошлого века.

Об этом блогер по имени Елена написала на соей странице «Под зонтиком». Девушка отмечает, что пенсионер продавал свои вещи: посуду и небольшие электроприборы, среди которых она и приметила три деревянных футляра с духами, из которых выбрала один с изображением розы. Причем он был единственным, который не смогли открыть ни она сама, ни продавец. Все три флакона дедушка оценил всего в 150 рублей: не важно, есть там что-то или нет, любители-коллекционеры охотно приобретают покупают такие раритетные вещицы.

Уже дома, когда муж помог Елене открыть крышечку деревянной емкости, она нашла внутри стеклянный пробничек с оригинальной этикеткой «Розовое масло». Содержимое, которое хранилось в чьем-то серванте около полувека, оказалось коричневым и вязким, с терпким насыщенным ароматом плодов шиповника.

«Интересный факт: розовое масло получается паровой перегонкой цветов шиповника. Но только в Крыму во времена Советского Союза его получали экстрационным способом», - подытожила Елена.

Ранее корреспондент kp.ru Павел Клоков побывал на барахолке в Москве и поделился своими впечатлениями.

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