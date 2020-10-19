Назван размер пенсии в России в 2021 году Фото: Алена МАРТЫНОВА

Комитет российской Государственной думы по бюджету и налогам одобрил проект бюджета Пенсионного фонда на 2021-2023 годы. Согласно документу, среднегодовой размер пенсии по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит 17,443 тысяч рублей, пишет ТАСС.

По прогнозам, объем доходов бюджета Пенсионного фонда составит 9,28 триллиона рублей, а дефицит – 235 миллиардов. Часть дефицита бюджета фонд покроет переходящими остатками текущего года.

В проекте бюджета предусмотрена индексация материнского капитала исходя из прогнозного уровня инфляции на 3,7 процента. Индексация страховых пенсий предусмотрена на уровне 6,3 процента, а социальных – на 2,6 процента. На выплату пенсий ПФР направит 8,4 триллиона рублей, на выплату материнского капитала – более 443 миллиарда. Остальные средства уйдут на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплаты, компенсации и пособия на погребение.

С учетом индексации на 6,3 процента размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с начала следующего года составит чуть более шести тысяч рублей.

Напомним, сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на поддержку безработных в стране выделят еще 35 миллиардов рублей. Кабмин уже подписал соответствующее распоряжение.