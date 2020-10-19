Пашинян заявил, что у России "есть основания для антитеррористической операции" в Карабахе

Никол Пашинян уверен, что эти боевики будут «просачиваться» на территорию России. Фото: REUTERS

Армянский премьер-министр Никол Пашинян считает, что террористы из сирийских группировок, которые, по его словам, сейчас участвуют в войне на территории Карабаха, представляют непосредственную угрозу для России. Исходя из этого, заявил Пашинян, у РФ есть все основания для антитеррористической операции в регионе. Об этом политик сообщил в интервью ТАСС, комментируя сообщения о переброске в зоне конфликта террористов с Ближнего Востока.

Никол Пашинян уверен, что эти боевики будут «просачиваться» на территорию России.

- Для меня очевидно, что части или отдельные лица из тех разгромленных в Карабахе группировок просто перебрасываются в Россию. Они воспринимают РФ, НКР и Армению как врага. Будет ли Россия ждать, чтобы все эти элементы перебрасывались на ее территорию? Возможно в российском правительстве и спецслужбах и обсуждается возможность задействовать антитеррористическую операцию еще в Карабахе, - сказал премьер-министр Армении.

Политик отметил, что Россия «предпринимала антитеррористические действия в Сирии, поскольку действия местных боевиков представляли прямую угрозу ее национальной безопасности». Сейчас, по словам главы армянского правительства, террористы находятся еще ближе к границам России.

В свою очередь, в интервью ТАСС президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его государство располагает собственной боеспособной армией и не имеет необходимости вовлекать в конфликт боевиков с Ближнего Востока, в частности из Сирии и Ливии.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня премьер-министр Армении и глава Азербайджана подтвердили свою готовность к переговорам в Москве, чтобы положить конец противостоянию в Карабахе и найти мирные пути урегулирования конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах, но исключительно при согласии двух сторон конфликта - и Азербайджана, и Армении.