Адвокат рассказал, что грозит блогеру Mellstroy, избившему девушку в прямом эфире Фото: кадр с видео

Адвокат Янис Юкша рассказал, какое наказание может грозить блогеру Mellstroy, избившему девушку в прямом эфире. Андрей Бурим – именно так зовут парня – снял шок-контент. Сначала он беседовал со своей гостьей, а потом взял девушку за шею и несколько секунд держал, не давая пошевелиться.

Удивительно, но никто из окружающих не попытался помочь модели Алене Ефремовой освободиться. Дальше произошло ужасное – скандальный парень несколько раз ударил девушку лицом о стол.

Пострадавшая уже попросила подписчиков помочь ей найти хорошего адвоката, чтобы наказать обидчика. Адвокат Янис Юкша посоветовал девушке как можно скорее обратиться в полицию.

- Совершенно очевидно, что нужно применить полицейскую функцию с обращением, это раз. Провести мероприятия по освидетельствованию и оценке медицинской части этой проблемы — два. И в-третьих, обратиться с соответствующими заявлениями, жалобами в суд, - советует юрист в беседе с Пятым каналом.

Он уверен, что подобные поступки нельзя спускать с рук хулигану. Если все сделать правильно, то наказанием для парня может стать реальный срок лишения свободы.

Однако суд может оказаться снисходительным, тогда Mellstroy отделается штрафом.

- Что-то мне подсказывает, что данный несдержанный гражданин должен получить судимость, по меньшей мере, а может быть, даже и год лишения свободы, - заключает правозащитник.

Но я думаю, что наш гуманный суд не пойдет на прямое применение закона, и не отправит его в места лишения свободы. Будет применен какой-то иной вид наказания — от условного срока или исправительных работ, и до штрафа», — заключил адвокат.