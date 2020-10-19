Эксперт рассказал об осложнениях после коронавируса

Большинство больных COVID-19 благополучно выздоравливают, но в некоторых случаях остаются тяжелые последствия Фото: Мария ЛЕНЦ

Большинство людей, заразившихся и заболевших коронавирусом, благополучно выздоравливают, но в некоторых случаях остаются тяжелые последствия, и тогда пациенту может понадобиться длительная реабилитация.

Об этом рассказал профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«К счастью, подавляющее большинство заболевших людей быстро выздоравливают или у них вся болезнь бессимптомная, или проходит слабо. В этом случае человек выздоравливает и живет абсолютно нормально», - отметил эксперт.

Говоря же о тяжелых последствиях заболевания COVID-19, профессор уточнил, что «это и фиброз легких может быть, различные изменения в нервной системе, печени, сердечные изменения и т.д.», передает ФАН.

Напомним, ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал, что около четверти переболевших коронавирусом пациентов теряют антитела к вирусу COVID-19 уже через несколько месяцев..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять аргументов в пользу ношения масок против коронавируса от светил науки и медицины

Убедительные данные привели главный инфекционист, главный кардиолог, вирусолог и другие авторитетные эксперты (подробности).