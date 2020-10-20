Мяса там не будет: Украинцам объяснили, чем чревата «декоммунизация» колбасы

На Украине потребовали «декоммунизировать» колбасу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Требования «декоммунизировать» продукты, в том числе колбасу, повлекут за собой не просто их переименования, подобные призывы чреваты тем, что ухудшится качество продукции. Об этом предупредила украинских «активистов» бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко, комментируя недавнюю новость из Харькова.

Как писал сайт kp.ru, группа горожан с «активной жизненной позицией» потребовала переименовать колбасу «Радянську» («Советскую»), которую производит Харьковский мясокомбинат. Граждане обратились с жалобой в Украинский институт национальной памяти.

«Вот такие призывы – они в итоге знаете, чем заканчиваются? Тем, что из колбасы исчезнет мясо. Этим закончится «декоммунизация», - сказала Елена Бондаренко в эфире телеканала NEWSONE.

«То есть, это точно будет не «Советская» колбаса, не ищите там мясо, там будет соя, какое-нибудь пальмовое масло – все что угодно. Какая-то гадость, которую точно есть нельзя», - добавила она.