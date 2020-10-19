На Украине потребовали «декоммунизировать» колбасу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Активисты в Харькове потребовали «декоммунизировать» колбасу «Радянську» («Советскую»), которую производит городской мясокомбинат. Граждане обратились с жалобой в Украинский институт национальной памяти с требованием переименовать продукцию, сообщает интернет-газета Strana.ua.

Институт заявку бдительных харьковчан уже рассмотрел и ответил, пообещав «в рамках своей компетенции» направить предприятию рекомендации «о необходимости приведения указанной маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства». При этом в учреждении напомнили, что у них нет полномочий и административного влияния на органы местного самоуправления, организации и юридических лиц. Как именно нужно переименовать колбасу, «радикальные патриоты» Харькова указывать не стали.

Ранее сайт kp.ru писал, что в украинском Николаеве «декоммунизировали» черный хлеб «Стахановский», изменив его название на «Галицкий». Мы также рассказывали о «декоммунизации» пасхальных куличей, которые, по мнению националистов, следует называть «пасками», и никак иначе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в мае 2015 года на Украине был принят так называемый «закон о декоммунизации», с тех мор местная оппозиция, выступающая против борьбы с советским прошлым, безуспешно добивается его отмены.