Врач назвал малоизвестный симптом, который указывает на COVID-19 у детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач назвал малоизвестный симптом, который может указывать на коронавирус у детей. Очень часто у маленьких пациентов появляется сыпь на коже.

Она имеется по всему телу, но в большей степени страдают ноги, в особенности ступни. Эта реакция кожи может указывать на то, что ребенок заразился коронавирусом. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Сыпь при заболевании не чешется, но может возникать чувство жжения. Температура и кашель отсутствуют, а диарея может указать на «ковид».

- Сыпь при коронавирусе взрослые часто путают с обычной потничкой, особенно в осенний период, когда детей тепло одевают на улицу. А вот диарею порой приписывают ротавирусу,- отмечает специалист.

Основным маячком для родителей может стать одновременное появление сыпи и диареи. В таком случае имеет смысл незамедлительно обратиться к врачу.

Тем временем в России эпидемиологические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 41 регионе, пишет "Известия".