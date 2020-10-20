Экипаж МКС устранил все неисправности на станции

Экипаж МКС устранил все поломки на станции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экипаж Международной космической станции устранил все возникшие минувшей ночью поломки, системы станции работают в штатном режиме. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

- В настоящее время все системы МКС работают в штатном режиме, безопасности экипажа и полета станции ничего не угрожает. Возникшие в ночь на вторник неисправности были оперативно устранены в полном объеме, - отметили специалисты государственной корпорации.

Напомним, что этой ночью в российской сегменте Международной космической станции вышли из строя туалет, система подачи кислорода и задымился пылесос.

На МКС в настоящее время работают четыре российских космонавта – Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также два астронавта NASA – Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.