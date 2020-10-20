Предложения главы Приамурья Василия Орлова учтут при решении проблемы переселенцев из непригодного жилья на БАМе

По словам губернатора Василия Орлова, на приобретение новых квартир для жителей зоны БАМ необходимо 20 млрд рублей. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Более 5 тысяч семей Приамурья, живущих в зоне Байкало-Амурской магистрали, нуждаются в переселении из аварийного и ветхого жилья. Чтобы приобрести для них новое жилье, требуется 20 млрд рублей.

- Для Амурской области проблема расселения граждан из непригодного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали является одной из наиболее острых социальных проблем северных территорий. Зона БАМ – это 5 муниципальных образований, но по территории - это практически половина всей области, - рассказал губернатор региона Василий Орлов 20 октября во время парламентских слушаний Совета Федерации.

Доля ветхого и аварийного жилья в этих городах и поселках составляет примерно 12%. Легендарная стройка началась почти 45 лет назад, но до сих пор многие люди в зоне БАМ живут в строительных вагончиках, модульных контейнерах, бараках, временных сборно-щитовых и каркасно-насыпных домах. Благодаря трем федеральным программам власти Приамурья уже переселили в новое жилье 2025 семей (более 5000 человек). Кроме того, регион намерен предоставить новые квартиры многодетным семьям.

- Сверх лимитов по госпрограмме РФ с 2020 года мы взяли на себя обязательства по расселению наиболее социально незащищенной категории – 63 многодетных семей. 56 млн. рублей уже предусмотрены в областном бюджете. Расселить из непригодного жилья все многодетные семьи планируется за 2-3 года, - рассказал Василий Орлов.

Жилищные сертификаты получат многодетные семьи из Зейского, Мазановского и Селемджинского районов, городов Зея и Тында. Однако для того, чтобы переселить в новое жилье всех нуждающихся, требуются 20 млрд. рублей. Возможностей только регионального бюджета для этого недостаточно, необходима поддержка федерального центра, подчеркнул Василий Орлов.

Во время слушаний глава Приамурья представил предложения региона для Минстроя РФ. Они позволят усовершенствовать механизм приобретения жилья для переселенцев из зоны БАМ. В частности, Василий Орлов предложил приобретать квартиры не только на первичном, но и на вторичном рынке недвижимости. Это позволит решить проблему переселенцев быстрее и с меньшими затратами. Например, стоимость одного квадратного метра «вторички» в Тынде – всего 40 тысяч рублей. Тогда как цена квадратного метра в новостройке на севере региона доходит до 90-110 тысяч рублей.

В улучшении жилищных условий в городах и поселках БАМ нуждаются 5 тысяч семьей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще одно предложение – разрешить приобретать для переселенцев квартиры большей площади в пределах суммы субсидии, выделяемой на каждую семью. Сейчас купить аналогичное по площади жилье для людей, живущих в малогабаритных домах и квартирах, практически нереально. Глава Приамурья также предлагает обязать переселенцев, получивших социальную выплату, передавать свое ветхое жилье и земельные участки в государственную собственность. Это позволит обеспечить снос аварийной недвижимости и предотвратит ее повторное заселение. И, наконец, регион предложил рассчитывать размер субсидий на строительство, исходя из экспертизы сметной стоимости, поскольку стоимость строительства в северных территориях значительно выше нормативной стоимости одного квадратного метра жилья, утверждаемой Минстроем.

Инициативы Амурской области поддержали Минстрой РФ и все регионы, по территории которых проходит Байкало-Амурская магистраль - Иркутская область, Забайкальский край и Республика Бурятия. Для решения проблемы до 2027 года Василий Орлов также предложил докапитализировать федеральную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в части мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа.