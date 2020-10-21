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Трамп: Я хочу, чтобы Иран был великой страной, но без ядерного оружия

Глава Белого дома заявил, что когда он побелит на президентских выборах, заключит сделку с Тегераном
Источник:kp.ru
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Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Пенсильвания

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Пенсильвания

Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что он желает Ирану быть сильной страной, но без ядерного оружия. По его словам, из-за американских санкций ВВП ИРИ упал почти на треть – 27%, страна стремительно нищает.

«Я не хочу этого. Я желаю им (иранцам) благополучия, но они не могут иметь ядерное оружие. Я хочу, чтобы они были сильной, великой страной», - сказал глава Белого дома, выступая на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Штаты не прекратят давление на Иран, пока Тегеран не заключит с Вашингтоном «всеобъемлющее соглашение» вместо Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в 2018 году.