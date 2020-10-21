Умер протоиерей Димитрий Смирнов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Умер Димитрий Смирнов, протоиерей и почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Ему было 69 лет. Об этом в среду, 21 октября, сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

- Стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Дорогому батюшке царствия небесного. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию, - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что минувшей весной перенес коронавирус, а в июле прошлого года был госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи Склифосовского в тяжелом состоянии. В больницу протоиерей попал также в сентябре этого года, однако о причине последней госпитализации неизвестно.

Свой путь как подвижник христианства Димитрий Смирнов начала в 1978 году, когда поступил на экстернат в духовную семинарию Сергиева Посада, а затем окончил Духовную академию. До 1990 года священнослужитель был вторым священником в Крестовоздвиженской церкви села Алтуфьево, а в 1991 стал настоятелем церкви Святителя Митрофана Воронежского.

В период с 2001 по 2013 батюшка возглавлял подразделение Синода по взаимодействию с вооруженными силами России, затем был поставлен Синодом исполнять обязанности замруководителя Патриаршей комиссии, призванной решать вопросы из сферы семьи, защиты детства и материнства, а также был оставлен в составе Высшего церковного совета Русской православной церкви. Одиннадцать лет назад Димитрий Смирнов получил право ношения особого богослужебного головного убора – митры, за особые заслуги.

В августе этого года протоиерей был освобожден от должности главы патриаршей комиссии. Прошение об уходе с поста он подал сам «по состоянию здоровья». После Смирнов был назначен на должность почетного председателя данной комиссии.

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