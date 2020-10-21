Эксперт портала Transfermarkt рассказал, как определяют цену на футболистов

Артем Заводник рассказал в интервью «Комсомольской Правде», каким образом определяется цена на тех или иных футболистов

Редактор русскоязычной версии портала Transfermarkt Артем Заводник рассказал в интервью «Комсомольской Правде», каким образом определяется цена на тех или иных футболистов. Напомним, Transfermarkt регулярно обновляет трансферную стоимость игроков в большинстве футбольных лиг мира. Во многом на нее ориентируются клубы.

- В первую очередь цена зависит от показателей игрока за последние матчи - как он себя проявляет, как играет, прогрессирует ли, - сообщил Артем Заводник. - Второй момент - возраст. Чем футболист моложе, тем выше на него спрос и стоимость растет более прогрессивно. Третий момент - спрос на игрока на реальном футбольном рынке.

По словам эксперта, также учитываются и национальные особенности некоторых чемпионатов. Так, например, в России действует лимит на легионеров - заявку можно включить только 8 иностранных игроков. Таким образом, чтобы сформировать состав, клубам приходится покупать игроков с паспортом РФ дороже их реальной рыночной стоимости. По оценкам Заводника, лимит на легионеров увеличивает стоимость россиян как минимум на 10%. Но эта цена актуальна только в самом российском чемпионате.

- Итоговую стоимость игроков с учетом всех этих факторов компьютеры считают или в ручном режиме?

- В ручном. Нет никакого счетчика, который автоматически выдает какие-то цифры, - заявил эксперт.